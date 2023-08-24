Трутнев планирует на месте проверить восстановительные работы после подтоплений в Приморье

Вице-премьер правительства отметил, что региону уже было выделено 360 млн рублей на ликвидацию последствий тайфуна "Ханун"

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Вице-премьер правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на следующей неделе планирует проверить в Приморском крае ход восстановительных работ после тайфуна "Ханун".

"Что касается Приморья. Там тоже идут работы. Я постараюсь на следующей неделе туда выехать и посмотреть, как это все происходит, ну и алгоритм работы такой же, как всегда при чрезвычайных ситуациях. Мы должны восстановить [регион] и разобраться с ущербом", - сказал он журналистам.

Трутнев отметил, что Приморью уже было выделено 360 млн рублей на ликвидацию последствий тайфуна "Ханун".

В Приморском крае с 3 по 23 августа выпало от 110 до 332,8 мм осадков на территории 20 муниципальных образований. Последнее штормовое предупреждение синоптики объявили на 23-25 августа. Прошедший тайфун "Ханун" заполнил реки, теперь в регионе ждут выход воды из низких берегов и подтопление прилегающих территорий.