24 августа, 14:54

На Кубани столкнулись два автомобиля и бензовоз

По предварительным данным, пострадали два человека

КРАСНОДАР, 24 августа. /ТАСС/. Столкновение бензовоза и еще двух автомобилей произошло на трассе Краснодар - Славянск-на-Кубани. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали два человека, сообщается в Telegram-канале "Кубань-СПАС".

"Сегодня на трассе Краснодар - Славянск-на-Кубани произошло лобовое столкновение легкового автомобиля с бензовозом. От удара бензовоз вынесло на полосу встречного движения, где он столкнулся с еще одним автомобилем. Дежурная смена Крымского АСО (аварийно-спасательный отряд - прим. ТАСС), используя гидравлический аварийно-спасательный инструмент, деблокировала двоих пострадавших из легкового автомобиля", - говорится в сообщении. Спасатели оказали пострадавшим первую помощь и передали их медикам. 

Теги:
РоссияКраснодарский край
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