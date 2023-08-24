В Калуге сбившего пешеходов мужчину лишали прав после вождения под действием наркотиков

В пресс-службе УМВД России по региону сообщили, что его лишили прав в апреле 2023 года

ТАСС, 24 августа. Водитель Toyota, который, по уточненным данным, сбил 11 человек на тротуаре в центре Калуги, ранее был лишен прав из-за вождения под действием наркотиков.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД России по Калужской области.

"Оперативно прибывшие на место ДТП полицейские задержали водителя и доставили его в территориальное подразделение органов внутренних дел. Выяснилось, что задержанный в апреле этого года был лишен права управления транспортными средствами, так как находился за рулем в состоянии наркотического опьянения", - сказали в пресс-службе.