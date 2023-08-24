МВД и Росгвардия по ошибке провели рейд в исправительном центре ФСИН в Липецкой области

Сотрудники МВД полагали, что на месте исправительного центра находится поселок, где проживают иностранные граждане, нарушающие миграционное законодательство

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Сотрудники МВД и Росгвардии провели рейд в исправительном центре ФСИН Липецкой области, где содержатся люди, осужденные на принудительные работы. Об этом ТАСС рассказал ответственный секретарь ОНК Москвы, член Совета по правам человека при президента РФ Алексей Мельников.

"УМВД России по Липецкой области при поддержке спецподразделений Росгвардии (ОМОН) провели рейд в исправительном центре ФСИН, где содержатся осужденные граждане, отбывающие наказание в виде принудительных работ. Как выяснилось позднее, данные мероприятия проводились в рамках проверки миграционного законодательства", - сказал правозащитник, отметив, что администрация исправительного центра и лица, содержащиеся там, не были уведомлены о проведенном мероприятии.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, сотрудники МВД полагали, что на месте исправительного центра находится поселок, где проживают иностранные граждане, нарушающие миграционное законодательство. "В итоге сотрудники МВД забрали с собой из исправительного центра одного иностранного гражданина. Они не знали, что в данном месте содержатся осужденные, иначе не были бы привлечены столь значительные силы. Уверен, что иностранца вскоре отпустят", - сказал он.

Официальным комментарием МВД и Росгвардии агентство не располагает.

Действующие в системе ФСИН исправительные центры - это огражденная и охраняемая территория с общежитием и служебными постройками. Режим содержания там мягче, чем в колониях. Охрана исправительных центров не вооружена. Принудительные работы заключаются в привлечении осужденного к труду в местах, определяемых учреждениями уголовно-исполнительной системы. Из заработной платы осужденного удерживается в доход государства от 5 до 20%.