Виновную в выселении детей из отеля в Кемере туркомпанию оштрафовали

Сумма штрафа составляет 5 млн рублей

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Туристическая компания "Колибри-тур мск", которая незаконно отправила 90 детей на отдых в турецкий Кемер, оштрафована на 5 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

"Мировой судья, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.51 КоАП РФ (нарушение законодательства РФ о туристской деятельности), назначил ООО "Колибри-тур мск" штраф в размере 5 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

"В итоге дети из разных регионов страны с сопровождающими лицами были отправлены на отдых в Кемер, но из-за неоплаченных ООО "Колибри-тур мск" услуг в ночь на 2 августа этого года были выселены из отеля. В дальнейшем все они вернулись домой за счет средств родителей и при помощи генконсульства", - сообщили в Генпрокуратуре.

Мировой судья, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.51 КоАП РФ (нарушение законодательства Российской Федерации о туристской деятельности), назначил компании штраф в размере 5 млн рублей. Кроме того, подчеркнули в Генпрокуратуре, прокуратурой Москвы подан иск в суд о блокировке страниц интернет-сайта с рекламой аналогичных путевок на следующий год. Рассмотрение иска и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, жизни и здоровья потребителей), контролируются Генпрокуратурой.