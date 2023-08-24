Суд Москвы арестовал водителя каршеринга без прав, сбившего ребенка на переходе

Мужчина признал вину, но отказался от дачи показаний

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Водитель каршеринга, сбивший 5-летнего мальчика на пешеходном переходе в Москве, арестован. Как сообщили в столичной прокуратуре, вину мужчина признал.

"С учетом позиции прокуратуры Юго-Западного административного округа суд избрал в отношении 27-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу, - говорится в сообщении. - Мужчина вину признал, однако от дачи показаний отказался".

22 августа на улице Веневской водитель каршеринга сбил 5-летнего мальчика, который переходил улицу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате дорожной аварии здоровью ребенка причинен тяжкий вред. "Обвиняемый арендовал автомобиль под чужой учетной записью, ранее был лишен права управления транспортным средствами и на месте дорожной аварии отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения", - добавили в надзорном ведомстве столицы.

Поскольку обвиняемый в мае 2022 года был осужден приговором Солнечногорского городского суда Московской области за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление машиной в состоянии опьянения и получившего за это административное наказание), с назначением наказания в виде обязательных работ на срок 180 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 1 год 6 месяцев его действия дополнительно квалифицированы по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ.