В Мурманске возбудили дело после повреждения памятника воинам-интернационалистам

По версии следствия, местная жительница нанесла краской надписи на мемориале

МУМРАНСК, 24 августа. /ТАСС/. Следователи следственного управления СК РФ по Мурманской области возбудили уголовное дело о повреждении мемориального сооружения в Мурманске после того, как местная жительница краской нанесла на него различные надписи. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.

"Расследуется уголовное дело в отношении жительницы Мурманска 1965 года рождения, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 243.4 УК РФ (повреждение мемориального сооружения)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в период с 17 до 18 августа 2023 года подозреваемая нанесла краской надписи на мемориале "Памятник воинам-интернационалистам", установленным в память о погибших при защите России за ее пределами, который расположен у Драматического театра Северного флота в Мурманске.

"Подозреваемая установлена и задержана сотрудниками полиции во взаимодействии со следователями территориального следственного отдела. Женщине назначена психолого-психиатрическая экспертиза, которая установит ее состояние в момент совершения преступления", - отметили в СК.