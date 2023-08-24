В Будапеште задержали двух гражданок Украины за пьяный дебош и драку с полицейскими

По версии следствия, гражданки Украины следовали через Венгрию транзитом из Египта

БУДАПЕШТ, 24 августа. /ТАСС/. Две гражданки Украины - мать и дочь - задержаны в Будапеште по решению суда в связи с обвинениями в том, что они устроили пьяный дебош и напали на полицейских в международном аэропорту имени Ференца Листа. Об этом сообщила Центральная следственная прокуратура Будапешта, возбудившая уголовное дело против нарушительниц закона и передавшая его в Центральный районный суд Буды.

По версии следствия, гражданки Украины, следовавшие через Венгрию транзитом из Египта, прибыли в столичный аэропорт вечером 18 августа. Младшая из них находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. Когда дежурные полицейские сделали ей замечание, она "нанесла удар ногой одному из сотрудников и попыталась ударить другого", процитировало заявление прокуратуры информационное агентство MTI. При этом женщина пыталась снимать действия полиции на мобильный телефон и в какой-то момент "провокационно ткнула телефоном в лицо одному из полицейских".

Вслед за дочерью в драку вступила мать, которая "сзади ударила одного из сотрудников полиции ладонью в висок". Затем "она нанесла удары ногой двум других полицейским, прибывшим на подмогу". "По данным прокуратуры, полицейские не пострадали", - уточнило MTI.

Агентство отметило, что 21 августа суд распорядился задержать нарушительниц порядка. С ними проводятся следственные действия.