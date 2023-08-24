В Сочи произошел пожар в многоквартирном жилом доме

Пострадавших нет

ТАСС, 24 августа. Пожарные в Сочи тушат возгорание в многоквартирном четырехэтажном жилом доме на площади 450 кв. м, сообщили журналистам в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"Площадь пожара - 450 кв. м. Тушение осложняется плотной застройкой, высокой горючей загрузкой - крыша из деревянных конструкций", - говорится в сообщении.

Уточняется, что проводится эвакуация жильцов дома, в тушении задействовано 58 человек и 21 единица техники.

Ранее сообщалось, что площадь возгорания составляла 300 кв. м. "В 17:34 мск диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре по адресу: Сочи, Новороссийское шоссе. Установлено, что произошло возгорание кровли многоквартирного четырехэтажного дома на площади 300 кв. м", - говорится в сообщении.

Пожр локализовали на площади 550 кв. м. "В 18:59 пожар в Сочи локализован на площади 550 кв. м. Пострадавших нет. Распространения огня на соседнее здание не допущено", - говорится в сообщении.

В новость внесены изменения (19:08 мск) - увеличилась площадь пожара.