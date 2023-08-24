Лондонская полиция допросила мужчину в связи с кражей предметов из Британского музея

По информации газеты The Daily Telegraph, почти 2 тыс. предметов из Британского музея могли быть украдены его бывшим сотрудником, а их совокупная стоимость может достигать нескольких миллионов фунтов

ЛОНДОН, 24 августа. /ТАСС/. Полиция Лондона допросила мужчину в связи с кражей предметов из коллекции Британского музея. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на заявление правоохранительных органов.

Отмечается, что на данный момент правоохранители не производили задержаний в ходе расследования. "Мы тесно работаем с Британским музеем и продолжим делать это", - указали в полиции.

Ранее в музее, который до пандемии ковида ежегодно посещали около 6 млн человек, сообщили, что небольшие золотые ювелирные украшения, самоцветы из полудрагоценных камней и стекла, которые относятся к периоду от XV века до нашей эры до XIX века нашей эры, пропали, были украдены из его запасников или повреждены. Позже британские СМИ написали, что по итогам внутреннего расследования из учреждения был уволен бывший куратор греческих коллекций Питер Хиггс, который работал в нем на протяжении 30 лет. Семья искусствоведа отвергла утверждения о его причастности к пропаже артефактов.

По информации газеты The Daily Telegraph, почти 2 тыс. предметов из Британского музея могли быть украдены его бывшим сотрудником, а их совокупная стоимость может достигать нескольких миллионов фунтов. Ранее издание сообщало, что украденные предметы продавали на eBay, одной из крупнейших мировых интернет-площадок, за £40 ($50), хотя их реальная цена доходит до £50 тыс. ($65 тыс.). В самом музее заявили, что не в состоянии давать комментарии, пока полиция ведет расследование, а также проводится независимая оценка действий руководства учреждения культуры.