Водитель, сбивший 11 человек в Калуге, находился в состоянии наркотического опьянения

Как отметил губернатор Калужской области Владислав Шапша, "преступник понесет заслуженное, суровое наказание"

КАЛУГА, 24 августа. /ТАСС/. Водитель, сбивший 11 человек в центре Калуги на тротуаре, находился в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Калужской области Владислав Шапша.

"Освидетельствование подтвердило, что он находился в состоянии наркотического опьянения. Преступник понесет заслуженное, суровое наказание", - написал он.

Шапша отметил, что калужские медики оказывают помощь пострадавшим, консультируются в том числе с врачами Российской детской клинической больницы им. Пирогова. Кроме этого, удалось установить личность неизвестной пострадавшей. "Нашлись родственники Натальи Анатольевны З., вышли на связь, приехали в больницу. Также в Калужскую областную клиническую больницу обратились еще двое пострадавших, после аварии отказавшиеся от госпитализации: Марина Рустамовна Л., Дарья Олеговна Х. Врачи провели осмотр, у одной диагностировали перелом ключицы, оставили в больнице", - уточнил губернатор, добавив, что у второй пострадавшей - ссадины и легкие травмы, решается вопрос о госпитализации.