В Петербурге задержали похитителя керамического горшка XVIII века с места раскопок

В пресс-службе ГУ Росгвардии по городу и области сообщили, что подозреваемый также похитил старинные столовые приборы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Мужчину, который незаконно проник на место раскопок в Санкт-Петербурге и похитил керамический горшок XVIII века, задержали. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по городу и области.

"Сегодня в 13:25 сотрудники Росгвардии задержали на территории объекта культурного наследия "Охтинский мыс" ранее судимого 36-летнего гражданина без определенного места жительства, похитившего с места археологических раскопок предметы, представляющие историческую ценность. <…> Расхититель был задержан с поличным, когда, спустившись в раскоп, он извлек из земли керамический горшок XVIII века", - рассказали в пресс-службе.

Задержанного доставили в полицию. Похищенное изъяли.

Как уточнили в управлении, по словам археологов, накануне мужчина также похитил из раскопа металлические предметы - предположительно, старинные столовые приборы, но сумел скрыться.

Об Охтинском мысе

На территории Охтинского мыса в месте слияния реки Охты с Невой находятся памятники, которые свидетельствуют об истории этих мест до основания Петербурга - это остатки поселений начиная с эпохи неолита и заканчивая двумя шведскими крепостями - Ландскроной, возведенной в XIII веке, и Ниеншанцем, сооруженным поверх старых укреплений в XVI веке. В реестр памятников внесли выявленный объект культурного наследия федерального значения "Ниеншанц (Охта 1) Шведская крепость 1611-1703 годов, участки культурного слоя неолита и раннего металла V-II тыс. до н.э. и грунтового могильника XVI-XVII веков".

Президент России Владимир Путин ранее поручил Министерству культуры России рассмотреть совместно с правительством Санкт-Петербурга и ПАО "Газпром", которому принадлежит участок, вопрос о создании историко-археологического музея-заповедника на Охтинском мысе.