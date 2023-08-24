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обновлено 24 августа, 16:41
Крушение самолета Пригожина в Тверской области

Путин заверил, что расследование катастрофы с самолетом Пригожина доведут до конца

По словам президента, СК начал предварительное расследование катастрофы

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Следственный комитет России начал предварительное расследование катастрофы с самолетом Евгения Пригожина, оно будет проведено в полном объеме и доведено до конца. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным.

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"Что совершенно точно: мне сегодня докладывал с утра руководитель Следственного комитета [Александр Бастрыкин] - они уже начали предварительное расследование этого происшествия. Оно будет проведено в полном объеме и доведено до конца", - заверил глава государства. "Посмотрим на то, что скажут следователи в ближайшее время", - добавил он.

Бизнес-джет Embraer, летевший из Москвы в Петербург, разбился в среду вечером в Тверской области. По предварительным данным, на борту были 10 человек, все они погибли. В списке пассажиров, как сообщили в Росавиации, значился предприниматель Евгений. По факту крушения возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичБастрыкин, Александр ИвановичРоссияКрушение самолета Пригожина в Тверской области
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