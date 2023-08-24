На Украине двух чиновников обвинили в хищении $1,7 млн при закупке продуктов для населения

По данным следствия, подозреваемые закупали продукты у турецких и польских производителей, а затем через подконтрольные фирмы-посредники перепродавали их государству вдвое - втрое дороже

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявили обвинения первому замминистра аграрной политики и бывшему замминистра экономики страны в хищении средств на сумму 62,5 млн гривен ($1,7 млн) при закупке продуктов питания для обеспечения населения ряда регионов. Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

"НАБУ и САП разоблачили злоупотребления при закупке АО "Укрзализныця" ["Укржелдорога"] продуктов питания для обеспечения нужд государства в период военного положения. К реализации схемы причастны бывшие и действующие чиновники. По итогам двух эпизодов преступной деятельности государству нанесен ущерб в размере 62,5 млн гривен. Обвинения предъявили первому заместителю министра аграрной политики и продовольствия и экс-заместителю министра экономики", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уточняется, что указанные продукты предназначались как гуманитарная помощь для населения Днепропетровской, Киевской, Полтавской, Сумской областей, а также подконтрольных украинским властям районов ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

По данным следствия, подозреваемые закупали продукты питания у турецких и польских производителей, а затем через подконтрольные фирмы-посредники перепродавали их государству вдвое - втрое дороже. В результате реализации схемы с марта по август 2022 года был нанесен ущерб "Укржелдороге" на сумму 62,5 млн гривен, отметили в ведомстве. Обоим фигурантам дела инкриминируют злоупотребление властью или служебным положением.

Согласно оценкам наблюдателей, экспертов и украинских СМИ, действия властей Украины, преподносящиеся как "борьба с коррупцией", являются лишь показательными акциями, за которыми стоит передел сфер влияния и денежных потоков, а сама коррупция практически во всех сферах продолжает процветать. Недавно заместитель главы Национального агентства Украины по предотвращению коррупции Артем Сытник признал, что в стране замалчиваются факты коррупции, "чтобы не навредить" имиджу государства, а "чиновники этим пользуются". Его заявление прозвучало на следующий день после того, как украинские компании опубликовали обращение, в котором призвали президента остановить накрывшую страну коррупцию и рейдерские атаки.

22 июня был представлен предварительный доклад Еврокомиссии о готовности Украины к переговорам о вступлении в ЕС, в котором борьбу с коррупцией, отмыванием денег, работу по деолигархизации и статусу меньшинств оценили на тройку по пятибалльной шкале. Власти Украины отмечали, что Киев ожидал от Еврокомиссии более высоких оценок выполнения рекомендаций.