Под Архангельском при столкновении автомобиля и локомотива пострадал ребенок

Прокуратура организовала проверку

ТАСС, 24 августа. Ребенок госпитализирован после столкновения легкового автомобиля с локомотивом, которое произошло на 7-м км перегона станций Кузнечевский - Соломбалка в Архангельской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Архангельской области.

"Сегодня вечером в экстренные службы Архангельской области поступила информация о ДТП на железнодорожном переезде на ул. Партизанской. По предварительной информации, произошло столкновение локомотива с легковым автомобилем Volkswagen. В результате аварии пострадал ребенок, его госпитализировали", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, для обеспечения безопасности места происшествия и оказания помощи был направлен пожарно-спасательный расчет. "Силами личного состава людям оказана первая помощь, отключены клеммы аккумулятора легкового автомобиля. Обстоятельства аварии устанавливаются сотрудниками ГИБДД", - говорится в сообщении.

По факту инцидента Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку. "По предварительным данным, автомобиль выехал на оборудованный автоматической сигнализацией нерегулируемый железнодорожный переезд перед приближающимся передаточным локомотивом. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось", - говорится в сообщении ведомства.