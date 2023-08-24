В Ингушетии арестовали двоих участников массовой драки в горном районе

Их подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)

МАГАС, 24 августа. /ТАСС/. Двоим задержанным участникам массовой драки в горах Ингушетии, произошедшей 19 августа, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ по республике.

"В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий установлено местонахождение двоих подозреваемых в применении насилия в отношении представителя власти, после чего они были задержаны. Сегодня Магасский районный суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении фигурантов меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

19 августа сотрудники полиции прибыли на территорию башенного комплекса в горном Джейрахском районе республики по вызову о нарушении общественного порядка. На законные требования представителей власти проехать с ними в отдел полиции для выяснения обстоятельств происшествия 40-летний местный житель применил насилие в отношении правоохранителя, нанеся ему несколько ударов, после чего скрылся с места происшествия. Позже было установлено, что к данному правонарушению также причастен 35-летний мужчина.

21 августа следователями в Ингушетии после инцидента было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Как сообщал ранее ТАСС источник в правоохранительных органах республики, в ходе конфликта есть несколько пострадавших. Также умер от сердечного приступа пожилой мужчина, перенервничавший из-за массовой драки.