В Белгородской области более 170 объектов инфраструктуры пострадали от обстрелов ВСУ

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что пока не выделили средства на ремонт этих объектов

ТАСС, 24 августа. Более 170 объектов образования, спорта и культуры пострадали от обстрелов Вооруженными Силами Украины (ВСУ) районов Белгородской области. Об этом в прямом эфире "ВКонтакте" сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"У нас громаднейшие потери в наших учреждениях. В целом от обстрелов ВСУ у нас по области пострадало более 170 объектов образования, культуры, спорта", - сказал глава региона.

Он добавил, что только в Шебекино были сильно повреждены Ледовая арена, бассейн, стадион, разрушен физкультурно-оздоровительный комплекс.

"Пока мы не смогли решить вопрос по дополнительному выделению средств [на ремонт этих объектов], потому что в первую очередь мы обязаны восстановить жилье людям. Будем стараться после восстановления жилья перейти к восстановлению объектов спорта, образования, культуры. Тех объектов, которые всем очень нужны", - сказал Гладков.