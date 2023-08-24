В Севастополе число лесных пожаров сократилось в 9 раз за год

Директор Севприроднадзора Юлия Гаврилова сообщила, что для ликвидации возгораний приобретут малый лесопатрульный комплекс на базе УАЗ

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 августа. /ТАСС/. Количество лесных пожаров в Севастополе в 2023 году сократилось в девять раз по сравнению с предыдущим годом, сообщила на заседании правительства Севастополя директор департамента природных ресурсов и экологии (Севприроднадзор) Юлия Гаврилова.

"На сегодняшний день на территории Севастопольского лесничества произошел один лесной пожар на площади 0,04 га (400 кв. м). За аналогичный период 2022 года произошло девять лесных пожаров на площади 2,085 га", - сказала она.

Гаврилова также сообщила, что для ликвидации лесных пожаров в Севастополе будет приобретен малый лесопатрульный комплекс на базе УАЗ. "Это машина на базе УАЗ, которая дополнительно оснащена пожарной емкостью на 500 л, мотопомпой, пожарным инвентарем", - заявила руководитель Севприроднадзора. По словам Гавриловой, машина значительно увеличит оперативность реагирования ведомства при выявлении и тушении лесных пожаров.

Особый противопожарный режим введен в Севастополе с 15 июля в связи с высоким уровнем пожарной опасности. На период действия режима запрещается разводить костры, сжигать мусор и сухую растительность, запускать пиротехнические изделия. Ограничения также коснулись пребывания граждан в лесах. Так для обеспечения противопожарной безопасности, полностью закрыта для посещений Большая Севастопольская тропа, круговой пешеходный маршрут вокруг Севастополя.