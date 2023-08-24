В Сочи ликвидировали пожар в многоквартирном доме на площади 550 кв. м

По предварительным данным, произошло возгорание силового вводного кабеля

ТАСС, 24 августа. Пожарные ликвидировали возгорание в многоквартирном доме в Сочи на площади 550 кв. м, пострадавших нет. Об этом журналистам сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"В 20:07 объявлена полная ликвидация пожара в Сочи на Новороссийском шоссе", - говорится в сообщении.

В прокуратуре Краснодарского края журналистам сообщили, что жильцы многоквартирного дома, эвакуированные из-за пожара, будут поселены в пунктах временного размещения. "Граждане, проживающие в указанном доме, будут размещены в пунктах временного размещения", - сказали в прокуратуре, уточнив, что по данному факту организована проверка.

На месте происшествия развернут оперативный штаб. По предварительным данным, произошло возгорание силового вводного кабеля.

В четверг в 17:34 четырехэтажный жилой дом загорелся в Сочи на площади 300 кв. м, позже огонь распространился на 450 кв. м, была начата эвакуация жителей. В 18:59 пожар локализовали на площади 550 кв. м. Пострадавших нет. В тушении задействовано 58 человек и 21 единица техники.