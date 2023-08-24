24 августа, 18:30
Военная операция на Украине

В Курской области газовая труба получила повреждения из-за обстрелов со стороны ВСУ

Губернатор региона Роман Старовойт сообщил, что специалисты аварийных служб уже приступили к восстановительным работам

ТАСС, 24 августа. Вооруженные силы Украины обстреляли населенные пункты Елизаветовка и Теткино в Глушковском районе Курской области. В Елизаветовке из-за обстрелов повреждена газовая труба, аварийные службы приступили к восстановительным работам, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

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"Сегодня вечером со стороны Украины обстреляны село Елизаветовка и поселок Теткино в Глушковском районе. В Елизаветовке в трех домовладениях повреждены окна, фасады и заборы. Пробита газовая труба", - написал глава региона.

Старовойт добавил, что специалисты аварийных служб находятся на месте и уже приступили к восстановительным работам.

"В Теткино отмечено три прилета мин, пострадавших и разрушений нет. Всем окажем необходимую помощь в ремонте", - сообщил губернатор. 

Теги:
Старовойт, Роман ВладимировичРоссияКурская областьВоенная операция на Украине
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