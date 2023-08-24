Суд взыскал 100% акций оборонного предприятия "Волжский оргсинтез" в пользу государства

Согласно данным Генпрокуратуры, предприятие представляет стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства

ВОЛГОГРАД, 24 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Волгоградской области удовлетворил иск Генпрокуратуры об истребовании 100% акций химического предприятия АО "Волжский оргсинтез", приватизированного в 1990-е годы, в пользу государства. Информация размещена на сайте суда.

"Информация о принятом судебном акте: иск удовлетворить полностью", - говорится в карточке дела.

Согласно данным Генпрокуратуры, АО "Волжский оргсинтез" представляет стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства. Генпрокуратурой выявлены факты нарушения экономического суверенитета России, в противоправном завладении предприятием ответчиком.

"Российская Федерация, как собственник государственного предприятия его приватизацию не проводила, правомочия по владению, пользованию и распоряжению данным имуществом Волгоградской области не передавала. Несмотря на вышеуказанное, Фонд государственного имущества Волгоградской области в период с сентября 1993 по 1996 год незаконно распределил, принадлежащее Российской Федерации имущество, в виде ценных бумаг, передав их в пользу третьих лиц, в том числе резидентов иностранных государств", - говорится в исковом заявлении.

Ранее Генпрокуратура подала в Арбитражный суд Волгоградской области иск об истребовании в пользу государства имущества в виде 100% акций АО "Волжский оргсинтез". Ответчик по иску - бенефициарный владелец завода Александр Соболевский. Как следует из определения суда, истребованию для зачисления на лицевой счет Федерального агентства по управлению государственным имуществом подлежат акции предприятия в количестве 2 344 925 штук номинальной стоимостью 0,2 руб. каждая.

Суд по заявлению Генпрокуратуры наложил арест на все акции АО "Волжский оргсинтез", находящиеся во владении Соболевского, на все движимое и недвижимое имущество предприятия.

По данным администрации Волгоградской области, АО "Волжский оргсинтез" - одно из крупнейших в Европе химических предприятий, производящее широкую линейку продукции базовой химии, основное место в которой занимают кормовой метионин, N-метиланилин, сероуглерод, анилин, флотореагенты, сульфат натрия.