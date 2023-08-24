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обновлено 24 августа, 19:16

Двоих детей, пострадавших в ДТП в Калуге, эвакуируют в РДКБ Минздрава России

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил, что еще четверо взрослых находятся в тяжелом состоянии

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Медики рассчитывают эвакуировать в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) Минздрава России двоих детей, пострадавших в ДТП в центре Калуги. Это планируется сделать после стабилизации состояния детей и проведения им повторной телемедицинской консультации, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

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"Проведены телемедицинские консультации госпитализированным пациентам: шести взрослым и троим детям. У двух детей - 2006 и 2007 годов рождения - тяжелые сочетанные травмы, переломы конечностей, один ребенок прооперирован, другой - в операционной. Третий ребенок - 2019 года рождения - в состоянии средней тяжести. Принято решение об эвакуации двоих "тяжелых" детей в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России после стабилизации их состояния и проведения повторной телемедицинской консультации", - сказал он.

Он также сообщил, что четверо из шести взрослых, госпитализированных в результате ДТП , находятся в тяжелом состоянии. 

"Из шести госпитализированных взрослых пострадавших четверо - в тяжелом состоянии, им выполнены или в настоящее время выполняются оперативные вмешательства. Трое из них после стабилизации состояния будут направлены на лечение в ведущие федеральные медицинские центры Минздрава России", - сказал Кузнецов.

Он подчеркнул, что оказание медпомощи пострадавшим находится на личном контроле министра здравоохранения России Михаила Мурашко. 

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