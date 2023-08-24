В Запорожье произошли взрывы

На подконтрольной Киеву части Запорожской области ранее была объявлена воздушная тревога

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Взрыв произошел в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщило украинское издание "Страна".

Позже украинское здание "Общественное. Новости" сообщило о новых взрывах в городе. Они произошли спустя 15 минут после предыдущих. Других подробностей приводится.

В настоящее время на подконтрольной Киеву части Запорожской области объявлена воздушная тревога. Издание "Зеркало недели" также сообщало о взрывах в пригороде Запорожья.

В новость были внесены изменения (22:59 мск и 23:19 мск) - добавлена информация о новых взрывах.