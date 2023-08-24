Водитель, сбивший 11 человек в центре Калуги, находится в лечебном учреждении под конвоем

В региональном следственном управлении СК РФ сообщили, что он дал признательные показания

ТАСС, 24 августа. Водитель, который сбил 11 человек на тротуаре в центре Калуги, находится в лечебном учреждении под конвоем, он дал признательные показания, но отрицает факт употребления наркотических средств. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

"Состоялся допрос подозреваемого с участием защитника, в ходе которого водитель дал признательные показания, однако факт употребления наркотических средств, установленный медицинским освидетельствованием, отрицал. ˂…˃ В настоящее время задержанный находится в лечебном учреждении под конвоем", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы СУ СКР, следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.