В Одессе произошел взрыв

В Николаевской и Одесской областях ранее была объявлена воздушная тревога

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Взрыв произошел в Одессе на юге Украины, сообщило местное издание "Думская".

Подробности не приводятся.

Глава Одесской областной администрации Олег Кипер ранее также сообщал о работе систем противовоздушной обороны (ПВО) в регионе. По данным издания "Страна", ПВО сработала в Черноморске, где расположен морской порт.

В настоящее время в Николаевской и Одесской областях объявлена воздушная тревога. Перед этим в подконтрольном Киеву городе Запорожье произошли три серии взрывов.