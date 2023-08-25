Средства ПВО уничтожили над Калужской областью украинскую ракету С-200

Как сообщили в Минобороны РФ, противник пытался нанести удар по гражданским объектам

ТАСС, 25 августа. Киев попытался нанести удар по гражданским объектам доработанной ракетой С-200, она была обнаружена и уничтожена над Калужской областью. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки по гражданским объектам на территории Российской Федерации ракетой доработанного комплекса ПВО С-200. Ракета обнаружена и уничтожена средствами ПВО над территорией Калужской области", - заявили в ведомстве.

Как сообщали в Минобороны РФ, 12 августа Киев пытался дважды нанести удар по Крымскому мосту ракетами зенитного комплекса С-200, переделанными в ударной вариант, они были обнаружены и перехвачены российскими средствами ПВО. 19 августа Киев снова предпринял попытку атаки переоборудованной в ударный вариант ракетой комплекса С-200 по территории Крыма, средства ПВО ее сбили.

Ранее высокопоставленный источник в области воздушно-космической обороны сообщал ТАСС, что использование модернизированных ракет зенитно-ракетного комплекса С-200 советского производства для нанесения ударов по наземным целям возможно на дальность до 600 км.

С-200 - зенитный ракетный комплекс дальнего действия советского производства. Он предназначен для обороны больших площадей от бомбардировщиков и других стратегических летательных аппаратов. Первоначальная версия комплекса была разработана в 1964 году, на вооружении находится с 1967 года. Как наиболее мощное зенитное оружие ЗРК С-200 длительное время были развернуты только на территории СССР, поставки их за рубеж начались в 1980-х годах, когда появилась ЗРС С-300П.