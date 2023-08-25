24 августа, 23:02

На острове Мауи в лесном пожаре обвинили коммунальные службы

По словам властей, коммунальные службы не поддерживали электросети в надлежащем состоянии, что привело к коротким замыканиям, пишет The Wall Street Journal

НЬЮ-ЙОРК, 25 августа. /ТАСС/. Власти острова Мауи на Гавайях обвинили местную электроэнергетическую компанию Hawaiian Electric в том, что плохое обслуживание энергосетей привело к разрушительному лесному пожару на острове. Об этом в четверг сообщила газета The Wall Street Journal.

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По ее сведениям, власти подали иск в местный суд. В исковом заявлении они обвинили Hawaiian Electric и ее дочерние компании, ведущие деятельность на острове, в халатности. В частности, по словам властей, коммунальные службы не поддерживали электросети в надлежащем состоянии, что привело к коротким замыканиям, которые стали причиной пожара. Помимо этого компания, несмотря на предупреждения метеорологов о резких порывах ветра и низкой влажности, не снизила нагрузку на электросети с тем, чтобы снизить риск коротких замыканий.

По данным издания, несколько людей в начале августа видели, как неисправное электрооборудование становилось причиной возгораний. В частности, местная жительница 8 августа увидела, как взорвался один из трансформаторов. "Из него полетели искры, как при фейерверке, прямо на траву, это привело к пожару", - приводит газета ее слова. 

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