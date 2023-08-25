В Приморье подтоплено 69 домов

В ликвидации последствий ЧС участвуют более 1000 человек и 173 единицы техники

ВЛАДИВОСТОК, 25 августа. /ТАСС/. Количество подтопленных жилых домов в Приморском крае на утро пятницы составляет 69, из которых 33 - многоквартирные. Из-за паводка от дорожного сообщения отрезаны девять сел, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства по делам ГО и ЧС региона.

"В настоящее время на территории 3 муниципальных образований края в 23 населенных пунктах остаются подтопленными 69 домов, из них 33 многоквартирных, 36 частных. Также подтоплены 1 010 придомовых территорий. Переливы наблюдаются на восьми участках дорог, отрезаны [от дорожного сообщения] девять населенных пунктов", - сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, от дорожной сети отрезаны села Кугуки, Линевичи, Метеоритное, Измайлиха, Лимонники, Саровка, Покровка, Новокрещенка, Скворцово-Веселый. Там уточнили, что в регионе было нарушено электроснабжение в 15 населенных пунктах. Всего под отключение попало 2 975 домов, из которых 110 - многоквартирные. В обесточенных домах проживает более 20 тыс. человек.

Всего для ликвидации последствий ЧС сформирована 181 аварийно-восстановительная бригада, привлечено 1 109 человек и 173 единицы техники.

В Приморском крае с 3 по 23 августа уже выпало от 110 до 332,8 мм осадков на территории 20 муниципальных образований. Последнее штормовое предупреждение синоптики объявили на 25 августа. Прошедший тайфун "Ханун" заполнил реки, теперь в регионе ждут выход воды из низких берегов и подтопление прилегающих территорий.