В Хабаровске в результате стрельбы пострадали три человека

Среди них двое сотрудников правоохранительных органов

ХАБАРОВСК, 25 августа. /ТАСС/. Ранения после стрельбы на автовокзале в Хабаровске получили три человека, двое из них - сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщили ТАСС в СУ СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области. Возбуждено дело.

"Пострадали три человека. Два сотрудника правоохранительных органов и человек, которого задерживали", - сказали в управлении.

По версии следствия, в районе автовокзала города Хабаровска в ночное время в ходе рейдового мероприятия, проводимого сотрудниками правоохранительных органов, один из проверяемых предпринял попытку скрыться и допустил наезд на сотрудника. В целях пресечения противоправных действий злоумышленника было применено оружие. Какие травмы получил второй сотрудник и задерживаемый, не уточнили. Пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая помощь.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия.

В мессенджерах и соцсетях 24 августа вечером распространились видео, на которых слышны больше десятка выстрелов и крики, нецензурная брань. В экстренных службах региона агентству сообщили, что в больницу доставили одного человека. По информации СК, стрельба произошла во время рейдового мероприятия.