25 августа, 00:49,
обновлено 25 августа, 01:11
Военная операция на Украине

Губернатор Севастополя сообщил, что в районе мыса Херсонес уничтожили несколько БПЛА

Станислав Красильников/ ТАСС
© Станислав Красильников/ ТАСС

По словам Михаила Развожаева, повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировали

ТАСС, 25 августа. Несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), по предварительным данным, было уничтожено в районе мыса Херсонес над Черным морем в Севастополе, повреждений гражданской инфраструктуры нет. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

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"По предварительным данным в районе мыса Херсонес уничтожено несколько БПЛА над морем. Экстренные службы не фиксируют никаких повреждений гражданской инфраструктуры", - написал губернатор.

Он добавил, что в настоящее время в городе тихо. "Но все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности", - добавил Развожаев. 

Теги:
РоссияСевастопольРазвожаев, Михаил ВладимировичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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