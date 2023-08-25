Губернатор Севастополя сообщил, что в районе мыса Херсонес уничтожили несколько БПЛА

По словам Михаила Развожаева, повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировали

ТАСС, 25 августа. Несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), по предварительным данным, было уничтожено в районе мыса Херсонес над Черным морем в Севастополе, повреждений гражданской инфраструктуры нет. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

"По предварительным данным в районе мыса Херсонес уничтожено несколько БПЛА над морем. Экстренные службы не фиксируют никаких повреждений гражданской инфраструктуры", - написал губернатор.

Он добавил, что в настоящее время в городе тихо. "Но все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности", - добавил Развожаев.