Экс-главу "Дирекции программы "Курилы" обвинили в превышении полномочий

Размер ущерба бюджету от действий Дмитрия Пака составил свыше 50 млн рублей

ТАСС, 25 августа. Бывший директор государственного учреждения "Дирекция программы "Курилы" Дмитрий Пак обвиняется в превышении полномочий, он незаконно принял не предусмотренные госконтрактом работы по развитию альтернативных источников энергии и подписал документы об их оплате, причинив ущерб бюджету на 50 млн рублей, сообщило Управление Генеральной прокуратуры РФ по Дальневосточному федеральному округу.

"Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекших причинение тяжких последствий). Следствием установлено, что руководитель учреждения в 2014-2015 годы незаконно принял работы, не предусмотренные условиями государственного контракта по развитию источников нетрадиционной энергетики на Курильских островах, а также подписал документы на их оплату, причинив ущерб бюджету в размере свыше 50 млн рублей", - говорится в сообщении.

По уголовному делу надзорный орган заявил иск о взыскании в пользу субъекта РФ неправомерно израсходованных бюджетных средств. Для обеспечения исковых требований арестованы имущество и активы обвиняемого на сумму более 27 млн рублей.