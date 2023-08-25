В Туве за пределами заповедных территорий нашли череп убитого браконьерами ирбиса

ТАСС, 25 августа. Череп, убитого браконьерами редкого краснокнижного снежного барса, обнаружен сотрудниками заповедника "Убсунурская котловина" при обследовании территории Сангиленского надгорья. Об этом ТАСС сообщил директор заповедника Диинмей Балбан-оол.
"Участники научной экспедиции из сотрудников заповедника "Убсунурская котловина" при обследовании территории Сангиленского надгорья нашли череп снежного барса - ирбиса. По предварительным данным, редкий, краснокнижный снежный барс был убит браконьерами мелкокалиберной винтовкой в течение последнего года", - сообщил Балбан-оол.
Сотрудники "Убсунурской котловины" провели беседы с местным населением, объяснили, что это за животное и почему оно ценно. "Мы много говорили о том, что сейчас у барсов в районе заповедника, есть чем питаться. Например, горные козлы и другие животные. Поэтому ирбисы практически не нападают на домашний скот и убивать их нет смысла", - пояснил Балбан-оол.
По словам директора заповедника, факт убийства снежного барса браконьерами подтверждает необходимость создания кластерного участка особо охраняемой природной территории. "Ирбисы сегодня находятся под большой угрозой исчезновения, поэтому их необходимо охранять. В изучении популяции снежного барса нам помогают специалисты Российского географического общества. Но для лучшего эффекта нужно делать охраняемую территорию", - пояснил Балбан-оол.
Снежный барс (ирбис) - вид, занесенный в Красную книгу России, Красный список Международного союза охраны природы. На сегодняшний день численность ирбисов в России определена всего в 70-90 особей. На территории Республики Тыва в последний раз ирбиса видели в начале 2000-х годов.
Совместно с Русским географическим обществом сотрудники заповедника "Убсунурская котловина" в рамках проекта "Изучение ландшафтного и биологического разнообразия хребта Сангилен" ведут на западе Тувы исследования сангиленской группировки снежного барса. У этой территории нет статуса особо охраняемой природной территории.
О заповеднике "Убсунурская котловина"
Убсунурская котловина - государственный природный биосферный заповедник, является одним из самых малоизмененных экорегионов планеты. С 2003 года заповедник включен в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Здесь в горной местности обитают красные волки, черные журавли и другие редкие животные и птицы.