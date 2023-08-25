Во Владивостоке вытаскивают утонувшие автомобили из воды и осушают низкие участки

Причиной стали непрекращающиеся в городе ливни

ВЛАДИВОСТОК, 25 августа. /ТАСС/. Сотрудники пожарно-спасательных частей выехали на улицы Владивостока для оказания помощи гражданам, в том числе автомобилистам, застрявшим в образовавшихся в городе из-за ливня зонах подтопления, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Приморья.

"Пожарные 2-й пожарно-спасательной части эвакуировали 3 автомобиля, застрявших в луже, образовавшейся под мостом на улице 100-летия Владивостока. Также пожарные откачивают воду в районе стадиона "Динамо" во Владивостоке. Здесь в беде оказался один легковой автомобиль. Сотрудники чрезвычайного ведомства отключили аккумулятор и вытащили транспортное средство из воды", - сообщает пресс-служба.

По данным полиции Приморья, во Владивостоке подтоплены дороги на улицах Калинина, Луговой, Авроровской, Спортивной, Борисенко, Фонтанной, Маковского, а также у стадионов "Строитель" и "Динамо". Во Владивостоке идет переменный сильный дождь, остановлена из-за подтопления участка путей единственная в городе трамвайная линия.

Как сообщает прокуратура Приморья, сотрудники прокуратуры Ленинского района Владивостока выехали в детские сады №113 и №177 на улице Фадеева, пострадавшие от подтопления ливневыми стоками. Все воспитанники и работники дошкольных учреждений эвакуированы. Часть детей переданы законным представителям, остальные направлены в детский сад №166.

В Приморском крае с 3 по 23 августа выпало от 110 до 332,8 мм осадков на территории 20 муниципальных образований. Последнее штормовое предупреждение синоптики объявили на 25 августа. Тайфун "Ханун" заполнил реки, теперь в регионе ждут выход воды из низких берегов и подтопление прилегающих территорий.