Прокуратура назвала возможную причину пожара на мусорном полигоне в пригороде Красноярска

По данным ведомства, ею мог стать поджог

КРАСНОЯРСК, 25 августа. /ТАСС/. Причиной пожара на незаконном полигоне твердых бытовых отходов в районе деревни Ермолаево в Березовском районе Красноярского края мог стать поджог. Об этом говорится в сообщении прокуратуры региона.

"Поджог мог стать причиной возгорания свалки мусора в Березовском районе: прокуратура поставила на контроль установление всех обстоятельств", - сообщили в ведомстве, добавив, что после тушения будет организована доследственная проверка по установлению обстоятельств произошедшего и виновных лиц.

Также в ведомстве отметили, что складирование отходов на данном участке было незаконным. В июле 2023 года суд обязал органы местного самоуправления и других владельцев земли в течение шести месяцев очистить землю от мусора.

Ранее сообщалось, что в четверг вечером произошел пожар на полигоне на площади 1,5 тыс. кв. м. По данным на утро пятницы, пожар еще не локализован и не потушен.