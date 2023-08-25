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Военная операция на Украине

Глава Калужской области сообщил об отсутствии пострадавших при уничтожении ракеты С-200

Владислав Шапша также уточнил, что разрушений инфраструктуры нет

ТАСС, 25 августа. /ТАСС/. Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о работе сил ПВО в Малоярославецком и Жуковском районах в ночь на пятницу, а также об отсутствии пострадавших и разрушений инфраструктуры в результате уничтожения ракеты С-200. Об этом губернатор написал в своем Telegram-канале.

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"Сегодня в 00 часов 30 минут в Малоярославецком и Жуковском районах работали силы ПВО", - отметил он.

Также, ссылаясь на ранее данную информацию Минобороны РФ, он отметил, что средствами ПВО была уничтожена ракета доработанного комплекса ПВО С-200. "Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - заявил Шапша. 

Теги:
РоссияКалужская областьШапша, Владислав ВалерьевичВоенная операция на Украине
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