Глава Калужской области сообщил об отсутствии пострадавших при уничтожении ракеты С-200

Владислав Шапша также уточнил, что разрушений инфраструктуры нет

ТАСС, 25 августа. /ТАСС/. Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о работе сил ПВО в Малоярославецком и Жуковском районах в ночь на пятницу, а также об отсутствии пострадавших и разрушений инфраструктуры в результате уничтожения ракеты С-200. Об этом губернатор написал в своем Telegram-канале.

"Сегодня в 00 часов 30 минут в Малоярославецком и Жуковском районах работали силы ПВО", - отметил он.

Также, ссылаясь на ранее данную информацию Минобороны РФ, он отметил, что средствами ПВО была уничтожена ракета доработанного комплекса ПВО С-200. "Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - заявил Шапша.