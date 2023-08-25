Жительница Алтая предстанет перед судом по делу о тайном сотрудничестве с Украиной

Как сообщили в региональном ФСБ, она по поручению представителя украинского объединения искала людей для совершения поджогов зданий органов власти

БАРНАУЛ, 25 августа. /ТАСС/. Жительницу Алтайского края будут судить за сотрудничество с представителем украинского военизированного объединения "Легион "Свобода России", запрещенной на территории Российской Федерации террористической организацией. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФСБ по региону.

"Следственным отделением УФСБ России по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы города Барнаула 1978 года рождения, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией). <…> Уголовное дело направлено в Алтайский краевой суд для рассмотрения по существу", - сказали в пресс-службе.

По данным следствия, в конце 2022 года обвиняемая связывалась с представителем запрещенной в Российской Федерации террористической организации "Легион "Свобода России". По его поручению она приступила к поиску жителей региона, готовых к поджогам зданий органов власти. В марте 2023 года обвиняемая была задержана. Свою вину женщина признала.

Ранее Верховный суд России признал украинское военизированное объединение "Легион "Свобода России" террористической организацией и запретил его деятельность на территории РФ.