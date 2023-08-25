Около 70 тыс. жителей Владивостока остались без электроэнергии из-за непогоды

Электроснабжение части абонентов уже восстановили

ВЛАДИВОСТОК, 25 августа. /ТАСС/. Количество жителей Владивостока, попавших под аварийные отключения света из-за циклона, составило около 70 тыс. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.

"25 августа 2023 года в период с 05:00 (22:00 24 августа мск - прим. ТАСС) до 13:00 (06:00 мск - прим. ТАСС) часов на территории краевой столицы произошли восемь отключений электроснабжения в результате которых без коммунальной услуги остались в общей сложности около 70 тыс. жителей. Аварийные бригады сетевой организации незамедлительно приступили к аварийно-восстановительным работам", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что электроснабжение части абонентов уже восстановлено.

На юг Приморского края пришел очередной циклон, который вновь принес дожди. По прогнозу, в этот раз в Приморье может выпасть до 130 мм осадков за сутки. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко призывал работодателей районов, на которые в пятницу обрушились новые ливневые дожди, сократить рабочий день для сотрудников. Он также попросил приморцев отказаться от поездок на личном автотранспорте без особой необходимости.

В Приморском крае с 3 по 23 августа уже выпало от 110 до 332,8 мм осадков на территории 20 муниципальных образований. Последнее штормовое предупреждение синоптики объявили на 25 августа. Прошедший тайфун "Ханун" заполнил реки, теперь в регионе ждут выход воды из низких берегов и подтопление прилегающих территорий.