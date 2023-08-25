25 августа, 04:43

Жительницу Новосибирска осудили за предоставление помещения сектантам

Она получила четыре года условно

НОВОСИБИРСК, 25 августа. /ТАСС/. Октябрьский районный суд в Новосибирске назначил четыре года условно местной жительнице Татьяны Олейник, предоставившей помещение адептам секты "Свидетели Иеговы" (признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции.

"Суд вынес приговор жительнице Новосибирска за участие в экстремистском сообществе. Приговором суда [она] признана виновной в инкриминируемом преступлении и ей назначено наказание в виде четырех лет условно с ограничением свободы на один год", - говорится в сообщении.

Обвинение было выдвинуто по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации). По данным следствия, 50-летняя женщина предоставляла помещение для проведения богослужений адептам новосибирской ячейки "Заречная" религиозной организации (секты) "Свидетели Иеговы". Эти богослужения посредством видеосвязи транслировались онлайн и в другие регионы РФ. 

Теги:
РоссияНовосибирская область
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