В Индии спустя пять лет обнаружили останки пропавшей телеведущей

По данным полиции, злоумышленники закопали тело у моста под Корбой, где вскоре построили шоссе

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 августа. /ТАСС/. Полиция Корбы, штат Чхаттисгарх, обнаружила тело ведущей местного телеканала Сальмы Султаны, которая пропала без вести почти пять лет назад. Об этом сообщила газета The Indian Express.

Родители 30-летней Султаны обратились в полицию в связи с ее исчезновением в октябре 2018 года. С тех пор она считалась пропавшей без вести, пока следствие не обнаружило новые данные, подтверждающие версию убийства, и не вышло на предполагаемых убийц. В преступлении подозреваются ее сожитель, 37-летний владелец фитнес-клуба и тренер Мадху Саху с двумя сообщниками.

По данным полиции, злоумышленники закопали тело у моста под Корбой, где вскоре после этого построили шоссе. Поэтому для обнаружения останков следователи допросили подозреваемых и тщательно проанализировали полученные сведения с данными со спутников, с сервисов Google Maps, а также применяли георадары, чтобы точно определить место для раскопок. "Мы хотели точно установить место захоронения, потому что раскопки на шоссе весьма дорогостоящи", - пояснили в местной полиции.

В результате останки, предположительно, Султаны были найдены на глубине около 8 м, завернутыми в простыню. В настоящее время проводится анализ ДНК найденных останков с целью точно идентифицировать личность погибшей.

В полиции считают, что Саху и Султана поссорились на почве ревности, а также из-за финансовых разногласий. В результате конфликта Саху вместе с сообщником Каушалем Шривасом задушил сожительницу, после чего при помощи еще одного общего друга избавился от тела. Все подозреваемые в причастности к убийству девушки задержаны полицией.