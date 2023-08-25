В 40 населенных пунктах Новосибирской области произошло отключение электроэнергии

Как сообщили в АО "Региональные электрические сети", причиной стала гроза

НОВОСИБИРСК, 25 августа. /ТАСС/. Массовые отключения электричества произошли из-за сильной грозы в ночь на пятницу в 40 населенных пунктах Новосибирской области. Под отключение суммарно попали около 43 тыс. человек, сообщает пресс-служба АО "Региональные электрические сети" ("РЭС").

"В течение ночи, пока стихия набирала обороты, аварийные отключения электроснабжения произошли в 40 населенных пунктах Новосибирского, Мошковского, Ордынского, Сузунского, Искитимского, Коченевского и Колыванского районов Новосибирской области, города Оби и части города Новосибирска", - говорится в сообщении.

В пресс-службе "РЭС" уточнили ТАСС, что под отключение попали суммарно около 43 тыс. человек.

Сильные порывы ветра привели к тому, что на линии электропередач падали посторонние предметы, вызывая короткие замыкания, повреждение изоляторов и другого оборудования, схлесту или даже обрыву проводов ЛЭП, уточнили в компании.

Для ликвидации последствий шторма и устранение аварий на электросетях на круглосуточном дежурстве находились более 100 человек, а также порядка 40 оперативно-выездных бригад. Часть последствий была ликвидирована, восстановительные работы в части населенных пунктов и сетях смежно-сетевых организаций продолжаются. "Общая численность населения, находящегося под отключением, составляет порядка 11 тыс. человек. 18 бригад энергетиков продолжают работать до полного устранения всех повреждений", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что обрыв одной из линий электропередачи в Колыванском районе, оставивший без электричества более 6 тыс. человек в нескольких селах, произошел по вине местных жителей, которые занимались лесозаготовкой под проводами высоковольтной ЛЭП, одно из поваленных деревьев и оборвало провода воздушной линии электропередачи 110 кВ.

В пресс-службе регионального главка МЧС рассказали, что в ночь на пятницу были ликвидированы три крупных пожара в Новосибирском районе и Новосибирске, предположительно, вызванные грозовыми разрядами.