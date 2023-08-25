На востоке Австралии на пляже акула напала на мужчину

Состояние пострадавшего критическое

СИДНЕЙ, 25 августа. /ТАСС/. Мужчина, пострадавший от укуса акулы на одном из пляжей города Порт-Макуори, расположенного на восточном побережье Австралии, доставлен в больницу в критическом состоянии. Об этом сообщили в службе спасения на водах штата Новый Южный Уэльс.

Как отметили в ведомстве, хищник напал на 44-летнего мужчину около 10:00 (03:00 мск) на городском пляже Порт-Макуори (расположен в 400 км к северу от Сиднея). "Пострадавший, получивший серьезные травмы ног и ступней, был доставлен в больницу", - рассказали ТАСС в службе, отметив, что состояние мужчины медики "считают критическим".

"Операторы беспилотников службы спасения на водах штата Новый Южный Уэльс прибыли к месту нападения и будут проводить наблюдение, отслеживая активность акул в этом районе. Мы пока не знаем, к какому виду принадлежит напавшая на человека акула, но эксперты из департамента первичной промышленности и рыболовства уже начали выяснять это", - сообщили в ведомстве.

Власти города обязали отдыхающих покинуть пляж и напомнили, что у побережья Порт-Макуори не используются сети и барабаны, отпугивающие акул, и, хотя такие нападения - крайне редкое для восточного побережья континента явление, полностью исключить их нельзя.

Этот случай нападения акулы на человека стал третьим зарегистрированным в Австралии в 2023 году. Ранее в стране были зафиксированы два случая нападения акул на людей (в Аделаиде и на западе континента). В обоих случаях пострадавшие умерли после укуса хищников из-за большой потери крови. В 2022 году в стране было зарегистрировано 18 случаев нападения акул на человека, три из них закончились смертью пострадавших.