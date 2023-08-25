25 августа, 05:05
Единый день голосования

В Приамурье оленеводы из отдаленных районов примут участие в досрочном голосовании

К ним выехала территориальная комиссия округа

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 августа. /ТАСС/. Оленеводы из эвенкийских общин в отдаленных районах Тындинского округа Амурской области первыми участвуют в досрочном голосовании. К ним выехала территориальная комиссия округа, сообщили в региональном избиркоме.

"Территориальная избирательная комиссия (ТИК) Тындинского округа отправилась к первым избирателям. Сегодня отдать свой голос заблаговременно смогут оленеводы из эвенкийских родовых общин "Агдан", "Атахтак", "Надежда", "Нельки", "Улуки" и т. д." - говорится в сообщении.

По словам члена ТИК Татьяны Кузнецовой, эвенкийские общины, к которым летит комиссия, находятся далеко в тайге. Там нет мобильной связи. Самая дальняя община - на расстоянии 230 км от Тынды. Чтобы посетить все избирательные точки, комиссия проведет в дороге около 16 часов.

Всего в Приамурье первыми досрочно проголосуют около ста оленеводов. В целом по региону проголосуют более 2,5 тыс. человек, находящихся в отдаленных и труднодоступных районах. В эти территории входят Зейский, Тындинский, Сковородинский, Шимановский округа, а также Магдагачинский, Мазановский и Селемджинский районы. Досрочное голосование завершится 7 сентября. 

Теги:
РоссияЕдиный день голосованияАмурская область
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