В Астраханском заповеднике пройденная огнем площадь увеличилась до 2,7 тыс. га

Тушение природного пожара продолжается

АСТРАХАНЬ, 25 августа. /ТАСС/. Площадь, пройденная огнем в Астраханском биосферном заповеднике, по состоянию на утро пятницы увеличилась более чем в два раза, с 1,2 тыс. до 2,7 тыс. га. Тушение природного пожара продолжается, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе особо охраняемой природной территории (ООПТ).

Ранее ГУ МЧС по Астраханской области сообщало, что пожар на участке ФГБУ "Астраханский государственный заповедник" начался в среду днем, его площадь составила 1,2 тыс. га, огонь перекинулся с прилегающей территории.

"По состоянию на 08:00 (07:00 мск) 25 августа тушение природного пожара продолжается. Огонь распространяется в северном направлении по островам между протоками Средняя Быстрая и Быстрая, а также в юго-западном в сторону култучной зоны раскатной части и полуострова Макаркин (расстояние до 5 км). Предварительная площадь, пройденная огнем, составляет порядка 2, 7 тыс. га", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что при изменении ветровой нагрузки и отсутствии активных мер по тушению природного пожара на сопредельной территории Икрянинского района возможен переход огня на полуостров Макаркин, где тушение будет практически невозможно из-за недоступности для автотракторной и вездеходной техники, а также для плавсредств.

Общая группировка сил пожаротушения в настоящий момент составляет 44 человека, 22 единицы техники, ожидается прибытие дополнительных ресурсов пожаротушения.