25 августа, 05:27
Военная операция на Украине

В Запорожской области сообщили о ранении двух мирных жителей в результате обстрела ВСУ

В оперативных службах региона рассказали об ударе украинских военнослужащих по Васильевскому району

МЕЛИТОПОЛЬ, 25 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Васильевскому району Запорожской области. Снаряд попал в частный дом, ранены двое мирных жителей, сообщили журналистам в оперативных службах региона.

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"В 20:50 мск 24 августа боевики киевского режима обстреляли село Скельки Васильевского района. <…> По предварительной информации, пострадали два человека - 49-летняя женщина и 46-летний мужчина", - сообщили в оперативных службах.

Уточняется, что раненых доставили в больницу города Днепрорудное. 

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