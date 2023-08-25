В Челябинской и Курганской областях объявили штормовое предупреждение из-за заморозков

Кроме того, в регионах объявлено предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за заморозков до минус двух градусов в Челябинской и Курганской областях. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Уральского гидрометцентра.

"Штормовое предупреждение об опасных метеорологических явлениях. <…> Ночью и утром 25-26 августа в Челябинской и Курганской областях ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 градусов", - сказано в публикации.

Кроме того, в регионах объявлено штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности. Сохраняется высокая пожарная опасность в большинстве районов Свердловской области и в отдельных районах Челябинской области.