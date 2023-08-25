В Забайкалье объявили экстренное предупреждение из-за заморозков

Владельцам огородов и сельхозпредприятий рекомендуют защитить растения и овощи, чтобы избежать их гибели

ЧИТА, 25 августа. /ТАСС/. Заморозки до минус 2 градусов ожидаются 26 августа местами на территории Забайкальского края. Объявлено экстренное предупреждение, сообщается на сайте регионального управления МЧС России.

"Согласно информации, поступившей от ФГБУ "Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", 26 августа местами по территории Забайкальского края ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус 2 градусов", - говорится в сообщении.

Владельцам огородов и сельхозпредприятий рекомендуют защитить растения и овощи, чтобы избежать их гибели. Также в МЧС добавили, что необходимо проверить электроприборы и не использовать неисправные обогреватели, чтобы не допустить бытовых и техногенных пожаров.