25 августа, 06:45

В Забайкалье объявили экстренное предупреждение из-за заморозков

Владельцам огородов и сельхозпредприятий рекомендуют защитить растения и овощи, чтобы избежать их гибели

ЧИТА, 25 августа. /ТАСС/. Заморозки до минус 2 градусов ожидаются 26 августа местами на территории Забайкальского края. Объявлено экстренное предупреждение, сообщается на сайте регионального управления МЧС России.

"Согласно информации, поступившей от ФГБУ "Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", 26 августа местами по территории Забайкальского края ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус 2 градусов", - говорится в сообщении.

Владельцам огородов и сельхозпредприятий рекомендуют защитить растения и овощи, чтобы избежать их гибели. Также в МЧС добавили, что необходимо проверить электроприборы и не использовать неисправные обогреватели, чтобы не допустить бытовых и техногенных пожаров. 

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РоссияЗабайкальский край
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