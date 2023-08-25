ФСБ заявила о причастности украинских спецслужб к поджогам объектов Минобороны, РЖД и МВД

Спецслужба выступила с предостережением к россиянам от вовлечения в диверсии под воздействием украинских спецслужб

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. ФСБ выступила с предостережением к россиянам от вовлечения в диверсии под воздействием украинских спецслужб. Соответствующее разъяснение опубликовал Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Результаты проведенных расследований поджогов зданий органов власти, МВД, Минобороны, а также инфраструктуры РЖД свидетельствуют о прямой причастности украинских спецслужб к их организации, отметили в ЦОС. "С началом проведения специальной военной операции на Украине на различных интернет-площадках, в Telegram-каналах по поиску работы, онлайн-казино и сетевых магазинах по продаже наркотиков резко возросло количество объявлений о "быстром заработке". Основной упор сделан на вовлечении в противоправную деятельность молодежи, пожилых людей, радикалов, маргинальных слоев населения, а также несовершеннолетних и лиц с психологическими заболеваниями, не обладающих базовыми юридическими познаниями и не отдающих себе отчет в тяжести совершенных деяний", - подчеркнули в ФСБ.

Способы вовлечения

Также сотрудники украинских спецслужб и информационных центров посредством популярных мессенджеров звонят россиянам от имени сотрудниками банков, Следственного комитета, МВД и ФСБ России и, используя технологии психологического воздействия, заставляют переводить значительные суммы на якобы "безопасные счета" с целью "защиты от мошенников". Для придания достоверности своим словам присылают фотографии документов, имеющих сходство с удостоверениями сотрудников указанных организаций и ведомств. В последующем, в том числе под угрозой уголовного преследования, склоняют к совершению поджогов административных зданий якобы в целях оказания содействия правоохранителям в задержании "мошенников".

В ФСБ подчеркнули, что вербовщики сообщают "подопечным", что их действия будут квалифицированы как преступления небольшой тяжести, а все издержки покроют обещанный гонорар, который, как правило, составляет от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, и возврат похищенных денег. Однако затем обрывают контакты. "Российскими правоохранительными органами все поджоги раскрыты, и в большинстве случаев действия исполнителей квалифицированы как террористический акт, диверсия и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", - подчеркнули в ФСБ.

Поджигатели, совершившие преступления на территориях 12 регионов - в Удмуртии и Чувашии, Краснодарском, Пермском и Приморском краях, Амурской, Ивановской, Московской, Омской, Тюменской, Челябинской и Ярославской областях, - уже осуждены по статьям о терроризме, диверсии и посягательстве на сотрудников правоохранительных органов (статьи 205, 281 и 317 УК РФ) к лишению свободы на сроки от 8 до 19 лет, а отдельные из них - с отбыванием части наказания от 2 до 4 лет в тюрьме.

В судах рассматриваются еще 22 уголовных дела, и все преступники понесут заслуженное и суровое наказание, подчеркнули в ФСБ.

Опасность быстрого заработка

"Спецслужбы Украины ведут активную вербовочную работу в интернет-пространстве, соцсетях и мессенджерах по вовлечению граждан России в противоправную деятельность. Получение быстрого заработка за совершение преступления небольшой тяжести в реальности приводит к длительному сроку заключения", - предупредили в ФСБ.

Переводы денег по рекомендациям лжебанкиров, сотрудников спецслужб и правоохранительных органов на так называемые безопасные счета фактически используются для финансирования украинских вооруженных сил и националистических формирований.

В ФСБ также напомнили, что реальные сотрудники банков, правоохранительных органов, государственных учреждений и ведомств никогда не звонят по мессенджерам и не пересылают фотографии своих документов.