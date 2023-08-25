В Красноярском крае объявили экстренное предупреждение из-за сильного ветра и ливней

Спасатели рекомендуют при такой погоде не выходить на акватории

КРАСНОЯРСК, 25 августа. /ТАСС/. Экстренное предупреждение объявлено в Красноярском крае из-за сильных дождей, грозы, града и ветра до 20 м/с. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

"Экстренное предупреждение: 26 августа в Туруханском, Эвенкийском, а также в южных и центральных районах края ожидаются местами очень сильные дожди, грозы, град, местами крупный, при грозах шквалистые усиления ветра 15-20 м/с. Неблагоприятные погодные явления сохранятся ночью 27 августа в центральных, южных районах, Эвенкии", - говорится в сообщении.

По данным Среднесибирского УГМС, в центральных районах Красноярского края дневная температура воздуха составит плюс 24 градуса. Ночью столбик термометра покажет плюс 14 градусов.

Спасатели рекомендуют при такой погоде не выходить на акватории. "Также стоит отказаться от походов за дикоросами", - уточнили в МЧС.