В Белгородской области за сутки зафиксировали более 70 прилетов со стороны ВСУ

Повреждения получили шесть домовладений

БЕЛГОРОД, 25 августа. /ТАСС/. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области более 70 боеприпасов, повреждения получили 6 домовладений и 2 автомобиля. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В Шебекинском городском округе по селу Середа выпущено 12 минометных снарядов, по поселку Красное, селу Архангельское и хутору Панков - по 2 минометных снаряда. <...> Также под минометный обстрел попало село Новая Таволжанка - зафиксировано шесть прилетов. Никто не пострадал. Есть повреждения в пяти частных домовладениях - посечены фасады, выбиты окна - и двух автомобилях", - написал Гладков.

В Валуйском округе, по его словам, в четверг под обстрел попал хутор Леоновка - зафиксировано пять прилетов. В одном частном домовладении выбиты окна.

В Белгородском районе по селу Журавлевка 24 августа было выпущено пять артиллерийских снарядов, по селу Щетиновка - 11, по селу Красный Хутор и МАПП "Нехотеевка" - по 2 артиллерийских снаряда. В селе Солнцевка с БПЛА было сброшено одно взрывное устройство.

В Волоконовском районе по окраине хутора Старый было выпущено 14 минометных снарядов, по территории рядом с селом Грушевка - 4 артиллерийских снаряда. В Грайворонском округе из миномета и гранатомета обстреляли окраину села Безымено - установлено восемь минометных снарядов и один гранатометный выстрел.