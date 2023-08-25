Во Владивостоке для пострадавших от паводка развернули два пункта временного размещения

Доставка будет осуществляться бесплатными автобусами

ВЛАДИВОСТОК, 25 августа. /ТАСС/. Власти Владивостока развернули два пункта временного размещения (ПВР) для жителей долины реки Богатой, куда ранее начали сброс воды с водохранилища, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

"Во Владивостоке развернуто два пункта временного размещения для граждан, проживающих в районе реки Богатая. Находиться рядом с рекой Богатой сейчас небезопасно, идет подтопление территории. Оно вызвано проливными дождями и аварийным, вынужденным сбросом воды с Богатинского водохранилища", - говорится в сообщении.

Отмечается, что доставка к пунктам временного размещения будет осуществляться бесплатными автобусами.

Ранее сообщалось, что из-за наполнения Седанкинского водохранилища во время сильных дождей "Примводоканал" также начал контролируемый сброс воды.

На юг Приморского края пришел очередной циклон, который вновь принес сильные дожди. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко призывал работодателей районов, на которые в пятницу обрушились новые ливневые дожди, сократить рабочий день для сотрудников. Он также попросил приморцев отказаться от поездок на личном автотранспорте без особой необходимости.

В Приморском крае с 3 по 23 августа уже выпало от 110 до 332,8 мм осадков на территории 20 муниципальных образований. Последнее штормовое предупреждение синоптики объявили на 25 августа. Прошедший тайфун "Ханун" заполнил реки, теперь в регионе ждут выход воды из низких берегов и подтопление прилегающих территорий.